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Кому могут ограничить миграцию в Астану

Кому могут ограничить миграцию в Астану Фото: pixabay
Заместитель премьер министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства высказалась о возможности ограничить миграцию в Астану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что рассматривается возможность ограничения миграции в Астану. Они поинтересовались, как власти собираются обсуждать предложение, которое может разозлить людей.

В ответ Тамара Дуйсенова заявила, что население Астаны выросло с 300 тыс. человек, до более 1 млн человек. 

По ее словам, городу не хватает инфраструктуру, прежде всего, социальной – школ, больниц и поликлиник, а также детских садов. 

"Сегодняшняя инфраструктура в столице не позволяет людям создать соответствующие условия. Если границы Астаны расширятся и будут созданы возможности, особенно если будет построена социальная инфраструктура, ее (миграцию – ред.) можно будет открыть. Но пока нам предстоит принять такое решение (об ограничении –- ред.). Сейчас соответствующий законопроект готовится столичным акиматом", – отметила она.

Представители СМИ в ответ поинтересовались, не является ли ограничение нарушением конституционных прав человека.

"Есть те, кто приезжает учиться, и те, кто приходят работать. Например, если работодатели пригласят их на работу и предоставят дом или общежитие, ограничений (для приезда в Астану – Прим. ред.) не будет. Никаких препятствий не будет. Хотите приехать в Астану, полечиться, погулять – нет возражений. Повторяю, если он будет трудоустроен и ему будут созданы необходимые условия, для него не будет никаких препятствий", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

1 августа в Минтруда  и социальной защиты населения рассказали, как в целом будут регулировать миграционные процессы в Казахстане.

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