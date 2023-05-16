Токаев назвал основные проблемы экономики





Кроме того, президент был проинформирован о том, что по итогам 2022 года долларизация снизилась до 31,6%, объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3% до 22,8 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу – на 13,9% до 9,6 трлн тенге. Кредиты в экономике в расширенном определении за 2022 год выросли на 21,7% и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,9 трлн тенге.