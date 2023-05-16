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Две казахстанские красавицы подерутся на республиканской Спартакиаде по боксу

Бокс Спартакиада РК Фото: Instagram/muzdi_______, angelina_lukas1997
16 мая на ринге Петропавловска стартует республиканская Спартакиада по боксу среди женщин. Очень много известных отечественных боксерш принимают участие в этих состязаниях. Одним из интригующих боев на старте будет противостояние Ангелины Лукас и Балауса Муздиман, сообщает Zakon.kz.

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Поединок двух казахстанских красавиц Балаусы Муздиман и Ангелины Лукас запланирован на 18 мая. Боксерши разыграют путевку в полуфинал шестой республиканской Спартакиады, в весовой категории до 54 кг. Первым номером в этом весе будет выступать одна из лидеров женской сборной Казахстана Жайна Шекербекова, двукратная чемпионка Азии и трехкратный призер мировых первенств.

Балауса Муздиман становилась победителем юниорского чемпионата Казахстана, чемпионкой мира среди молодежи, а также призером республиканского первенства среди взрослых. Первый бой на профи-ринге Балауса провела в 2017 году, когда в Монро (США) нокаутом победила Танасию Вест. Затем в марте 2023 года выиграла Зухру Исраилову.

А у Ангелины Лукас четыре победы в профессионалах, из них две досрочные. 

Таразская боксерша Ангелина Лукас выступает как профи уже полтора года. Две недели назад она завоевала титул чемпионки WBC International, а ранее казахстанка заработала пояс чемпионки мира по версии UBO.

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Куандык Шынасилов
Петропавловск
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