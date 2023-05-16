Почти все многоэтажки Павлодара и Экибастуза подключат к горячей воде

В июне 96% многоэтажек Павлодара и Экибастуза подключат к горячему водоснабжению. Об этом сообщил аким области Асаин Байханов на своей странице в соцсети.

Накануне стало известно, что в двух городах к горячему водоснабжению подключили более 380 многоэтажек, а сегодня к ним добавятся еще более 100 домов



После устранения порывов, выявленных в ходе проведения гидравлических испытаний, началась подача горячего водоснабжения жителям Павлодара и Экибастуза.

"251 многоэтажка в областном центре и 137 многоквартирных жилых домов (МЖД) в городе горняков получили горячую воду. План на завтра - 80 МЖД в Павлодаре и 23 в Экибастузе". Асаин Байханов

Он добавил, что до пятого июня 96% многоэтажек Павлодара и Экибастуза должны получить горячее водоснабжение.