Смартфоны на 50 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан
Фото: gov.kz
В Казахстан пытались незаконно ввезти смартфоны на 50 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
7 мая Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Кордай" был остановлен пассажирский микроавтобус, следовавший в Казахстан под управлением гражданина РК.
"В ходе проверки автотранспорта в тайнике обнаружены сокрытые от досмотра 220 смартфонов без сопроводительных документов", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.
По предварительным данным, стоимость изъятых мобильных устройств составляет порядка 50 млн тенге.
Задержанный гражданин Казахстана и изъятый груз переданы в Департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения.
Ранее стало известно, как в Казахстане планируют остановить "серый" импорт смартфонов.
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