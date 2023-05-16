Смартфоны на 50 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан

В Казахстан пытались незаконно ввезти смартфоны на 50 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

7 мая Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Кордай" был остановлен пассажирский микроавтобус, следовавший в Казахстан под управлением гражданина РК.

"В ходе проверки автотранспорта в тайнике обнаружены сокрытые от досмотра 220 смартфонов без сопроводительных документов", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.

По предварительным данным, стоимость изъятых мобильных устройств составляет порядка 50 млн тенге.

Задержанный гражданин Казахстана и изъятый груз переданы в Департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения.

Ранее стало известно, как в Казахстане планируют остановить "серый" импорт смартфонов.