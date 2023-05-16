Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смартфоны на 50 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан

Смартфоны на 50 млн тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан Фото: gov.kz
В Казахстан пытались незаконно ввезти смартфоны на 50 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

7 мая Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Кордай" был остановлен пассажирский микроавтобус, следовавший в Казахстан под управлением гражданина РК.

"В ходе проверки автотранспорта в тайнике обнаружены сокрытые от досмотра 220 смартфонов без сопроводительных документов", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.

По предварительным данным, стоимость изъятых мобильных устройств составляет порядка 50 млн тенге.

Задержанный гражданин Казахстана и изъятый груз переданы в Департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения.

Ранее стало известно, как в Казахстане планируют остановить "серый" импорт смартфонов.

Читайте также

"Ест бутылку": в зоопарке Алматы прокомментировали видео с пеликаном

В акимате прокоментировали информацию о размытии берега и опор моста в Усть-Каменогорске

Как Tele2/Altel заботится об абонентах

Анастасия Стативкина
КНБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
О демографической ситуации за январь-март 2023 года рассказли в Бюро национальной статистики агенства
Казахстанцев стало больше – новые цифры о населении РК
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления