Как в Казахстане планируют остановить "серый" импорт смартфонов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах правительства 25 апреля разъяснил планируемую норму по блокировке нелегально ввезенных в страну смартфонов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин шокировал казахстанцев заявлением, что в Казахстане хотят блокировать нелегально ввозимые в страну сотовые телефоны. Таким образом они хотят остановить "серый" импорт смартфонов в Казахстан.

Предложение вызвало массу вопросов у журналистов. Они попросили разъяснить механизмы.

"Сейчас мы в рамках Национального проекта инициировали ряд законодательных норм, в том числе вот эта законодательная норма по обязательной регистрации IMEI-кодов при перевозе партиями мобильных телефонов. То есть если человек купит мобильный телефон у так называемых "серых" дилеров, после вступления проекта закона, условно, до конца года если нам удастся его доработать и они вступят в силу, допустим с 1 января 2024 года, если человек купит мобильный телефон у "серых" дилеров, и попытается вставит в него sim-карту или зарегистрировать в сети РК, то он просто не будет работать, то есть регистрация не будет произведена", – заявил глава МЦРИАП.

По его словам, речь идет только о новых смартфонах, на приобретенные ранее телефоны данная норма распространяться не будет.

Министр также рассказал, как быть казахстанцам, чтобы не быть обманутыми.

"Рекомендуем гражданам Казахстана при покупке сотовых телефонов, в случае вступления в силу нормы о "серых" схемах, перед тем, как покупать телефон, просить сразу активировать его. Если телефон ввезен нелегально, то его не смогут активировать и не будет ловить сеть соответственно, хоть в него и будут вставлять sim-карту и пытаться зарегистрировать", – добавил Багдат Мусин.

Такой телефон, добавил спикер, продать уже серым дилерам не удастся. Такой смартфон "никто и не купит, так как он не будет работать здесь".

Представители СМИ также поинтересовались, смогут ли казахстанцы покупать телефоны за рубежом и самостоятельно ввозить его в Казахстан.

"Проект закона будет разрабатываться, но я думаю, процесс будет такой – если для личного использования купил, за свои деньги, то это уже его собственность. Сам может в другой стране 1-2 телефона купить, если он захочет здесь зарегистрировать, то может пойти к операторам и подключить к сети. Но если он и там купил у "серых" дилеров или "серых" производителей, они есть и в Китае, и в США, если привезет в РК, если дублирующийся IMEI-код, он не будет работать здесь", – резюмировал Багдат Мусин.

Ранее он заявил о проблеме ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе, с дублирующими IMEI-кодами. По словам главы МЦРИАП, прямые потери государства в виде потенциально упущенных налогов и сборов составляют свыше 100 млрд тенге в год".