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Полицейская погоня попала на видео в Алматы

Полицейская погоня попала на видео в Алматы Фото: Zakon.kz
Погоню за пьяным водителем показала полиция Алматы. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, машина уже находится на штрафстоянке.

По данным страж порядка, ночью в полицию поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Халиуллина и Талгарского тракта.

По словам звонившего, водитель Lada врезался в припаркованную машину и пытается скрыться с места происшествия. Завидев патрульную машину, водитель поспешил ретироваться. Однако тщетно.

После непродолжительной погони это авто было блокировано.

Начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков уточнил, что за рулем находился 22-летний мужчина, едва стоявший на ногах.

Медицинское освидетельствование выявило у него алкогольное опьянение.

"Кроме того, установлен "букет" нарушений, допущенных фигурантом: управление ТС в состоянии алкогольного состояния (ст. 608 КоАП РК), оставление места ДТП (ст. 611 КоАП РК), использование подложного госномера (ст. 590 КоАП РК), неподчинение сотрудникам полиции (ст. 613 КоАП РК), выезд на полосу встречного движения (ст. 596 КоАП РК), создание аварийной ситуации (ст. 606 КоАП РК), проезд перекрестка на красный сигнал светофора (ст. 599 КоАП РК), нарушение требований знаков разметки (ст. 601 КоАП РК), не пристегнутый ремень безопасности (ст. 593 КоАП РК), нарушение технического состояния автомашины (ст. 590 КоАП РК)".Ильяс Омирсериков

Материалы производства по факту управления машиной в состоянии опьянения для принятия решения направлены в суд.

"Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", – заключили в пресс-службе.

6 мая в Астане погоня полицейских за владелицей наркомагазина попала на видео.

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