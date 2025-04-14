Полицейская погоня за мопедистом попала на видео в Алматы

На днях жители Алматы стали свидетелями погони правоохранителей за мопедистом. В пресс-службе городской полиции прокомментировали произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Так, на распространенном видео в Telegram-канале Kris_p_almaty мопедист по газону пытается уйти от преследования, но теряет управление и падает. Затем нарушитель пытается убежать, но его задерживают.

14 апреля 2025 года в Департаменте полиции (ДП) Алматы уточнили, что на опубликованном видео зафиксирован факт преследования водителя мопеда, который, игнорируя требования об остановке, пытался скрыться от сотрудников полиции.

"Несмотря на попытки убежать, в том числе в пешем порядке по труднодоступной местности, нарушитель был задержан и привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения". Пресс-служба ДП Алматы

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С 5 апреля 2025 года мопеды приравнены к механическим транспортным средствам. Соответствующие поправки внесены в законодательство.

Теперь о том, что можно и что нельзя водителям мопедов с 5 апреля 2025 года, читайте по этой ссылке.