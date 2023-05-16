Как сформировать полезные привычки

Для того, чтобы сформировать и внедрить в свою жизнь полезные привычки, нужно начать с небольших шагов и найти тех, кто поддержит это начинание. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов, сообщает Zakon.kz.

Для начала эксперт порекомендовал записать свои новые привычки и следить за их выполнением.

"Например, можно использовать интернет-приложения для отслеживания привычек", - сказал Кумов.

Он добавил, что внедрять полезные привычки нужно с небольших шагов.

"Например, если вы хотите заниматься физическими упражнениями, начните с коротких тренировок в течение 10-15 минут в день", - отметил врач.

Михаил Кумов посоветовал также найти поддержку в своем окружении. Для этого нужно рассказать своим близким о своих новых привычках и попросить поддержки. Эксперт порекомендовал награждать себя за выполнение новых привычек. Например, после каждой недели выполнения новой привычки нужно что-то себе купить или сходить в кино, пишет РИАМО.

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