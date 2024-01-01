Полезные привычки: меры безопасности для зимней пробежки

Семь основных правил, которые станут полезными для тех, кто любит бегать и в зимний период, подготовили специалисты, сообщает Zakon.kz.

Бег в теплое и холодное время отличается не только температурой уличного воздуха. И очень важно соблюдать несколько простых условий, чтобы зимняя пробежка по утрам действительно вас оздоровляла. Хотя многие люди, к сожалению, совершают семь частых ошибок, которые приводят к травмам, пишет Bazaar.

Безопасность превыше всего

Зимой, как известно, начинает светать позже, чем в летний период. Поэтому важно позаботиться, чтобы одежда для бега в морозное утро была белых цветов со светоотражающими элементами. Водителям, например, должно быть вас видно.

Потеря мотивации

Зимняя пробежка по утрам – это целое испытание даже для спортсменов. Да и как же велик соблазн никуда не идти, а остаться в теплой постели. Для таких случаев важно избегать рутины и менять мотивацию каждый сезон. Например, если весной вы бегали в одиночку, то попробуйте записаться в группу. Что-то новое и непривычное всегда подбадривает.

Увеличение нагрузки

Важно понимать, что в холодное время года допустимо снижать нагрузку, к которой вы привыкли в более теплый период. Ничего страшного, если, например, вы снизите скорость бега.

Одинаковая дистанция в разное время года

Совсем необязательно пробегать одно и то же расстояние. Зимой, как правило, энергия расходуется в пару раз быстрее. Есть опасность исчерпать свои силы на половине пути, что спровоцирует вынужденные остановки и переохлаждение тела.

Мало слоев одежды

Зимний дресс-код для бега обязателен к соблюдению. Будет большой ошибкой надеть на пробежку пуховик поверх футболки. Лучше использовать принцип многослойности. Тогда будет возможность снять кое-что из одежды, если станет совсем жарко, исключая резкое охлаждение тела.

Отсутствие разминки

Выбегать из дома стоит немного разгоряченным. Поэтому домашняя разминка перед тренировкой – обязательный пункт в зимнее время года. Также важно и останавливать физические упражнения в теплом помещении.

Недостаток воды

То, что вы бегаете на холоде – не означает, что вы не теряете жидкость. Поэтому питье мелкими глотками во время тренировок важно соблюдать в любое время года.

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