"Народный юрист" возвращается: масштабная акция пройдет по Казахстану 26 мая

Широкомасштабная общенациональная акция "Народный юрист" пройдет 26 мая одновременно во всех крупных городах Казахстана.

Это бесплатные консультации, которые предоставляют ведущие эксперты всех отраслей права. Задать свой вопрос может любой желающий. Также в мероприятии участвуют акимы и представители госорганов. Юристы будут давать консультацию, а госорганы – вести прием граждан. Прием граждан не ограничивается по времени, он будет идти до последнего посетителя.



На акции будут лучшие, высокопрофессиональные юристы, среди которых опытные, авторитетные адвокаты, нотариусы, прокуроры. Также можно рассказать о своей проблеме следователям, судебным исполнителям, полицейским, сотрудникам по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, банковскому омбудсмену. Прием будут вести представители НПО и госорганов, занимающие ответственные руководящие должности.

Цель проекта – повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, особенно уязвимым слоям населения: малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями, представителям малого и среднего бизнеса, студентам и многим другим.

К настоящему моменту участие в акции подтвердили города Астана, Алматы, Конаев, Актобе, Тараз, Туркестан, Актау, Костанай, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Павлодар, Караганда, Балхаш, Уральск, Кызылорда, Шымкент, Атырау, Кокшетау, Талдыкорган, Семей, Актау, Балхаш.

География проведения "Народного юриста" расширяется с каждым днем. Помимо крупных городов, к ней присоединяются и другие населенные пункты – райцентры, аулы и села во всех областях страны. Так, в Северо-Казахстанской области в акции присоединились города Мамлютка, Булаево, Сергеевка, Тайынша и семь сел. В этих регионах, где это возможно, в тот же день в то же время будут вести прием граждан местные исполнительные органы.

Мероприятие организуют Агентство по противодействию коррупции РК, Сетевое издание Zakon.kz, Информационная система "Параграф", органы государственной власти, известные юристы и адвокаты.

Уникальная беспрецедентная акция "Народный юрист" проводится с 2016 года. Идею поддержала вся юридическая общественность страны. Акция быстро стала настолько многочисленной и востребованной, что ее решили проводить каждый год. Причем не только в крупных городах, но и по всей стране.

С 2016 по 2022 год бесплатную юридическую помощь получили свыше ста пятидесяти тысяч обратившихся граждан, на их вопросы отвечали более семи тысяч юристов и руководителей госорганов.

Вопросы у граждан самые разные. Кто-то хочет проконсультироваться по гражданскому делу, кто-то – по уголовному. Кто-то – по жилищному законодательству, кто-то – по трудовому, банковскому, земельному, налоговому. Кого-то интересуют вопросы семейно-брачных отношений, кого-то – наследство, недвижимость, штрафы, кредитование, кибербуллинг и т.д. Зачастую люди не знают, как защититься в случае возникновения правового конфликта, с чего следует начать, и здесь помощь "Народного юриста" неоценима.

Вынужденный перерыв был сделан только в 2020-2021 годах, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане действовали карантинные меры. После стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации организаторы возобновили проект.

По охвату населения и географии проведения "Народный юрист" не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире. Казахстан – первая и единственная страна, где зародилась и продолжает набирать обороты такая уникальная широкомасштабная акция.

Узнать подробнее об акции, а также о том, где в вашем городе она пройдет, можно здесь.