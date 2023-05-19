В Минздраве не смогли ответить, будет ли на практике соблюдаться запрет вейпов в Казахстане

Представители Министерства здравоохранения признали, что нормы по ограничению и потреблению курительных изделий не всегда соблюдаются в Казахстане, и не смогли сказать, будет ли действительно соблюдаться возможный запрет на реализацию вейпов в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане вновь обсуждают идею полного запрета продажи вейпов. В Службе центральных коммуникаций провели круглый стол, на котором представители Минздрава, духовенства и общественники высказались за запрет.

Однако ответа на вопрос журналистов, будет ли реализован этот запрет на практике, учитывая, что кальяны, которые запрещены, спокойно реализовываются в ресторанах и кафе, спикеры не предоставили. Они сослались на Минфин и МВД.

"За ввоз и реализацию запрещенной продукции установлен штраф Кодексом об административных правонарушениях. За исполнение данного пункта при ввозе этой продукции отвечает Комитет госдоходов Минфина, а по реализации – компетенция МВД. Эта статья под ними. Если продукция запрещена, за нее есть административная ответственность. И она не будет реализовываться. Кодексом установлены запреты на продажу табачных изделий с открытой демонстрацией, но сейчас эта норма не работает. Как были шторки все открыты и те же вейпы, так и продаются. В том числе детям". Руководитель Управления контроля за техрегламентами к непродовольственным товарам Комитета МЗ РК Розалина Ермекбаева

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Гульнар Сарсенбаева добавила, что государство уже несколько лет пытается регулировать потребление табачных изделий. По ее мнению, это делается достаточно успешно.

"Если сравнить данные исследования потребления обычных сигарет, которые в 2009 году составляли 27%, то на сегодня мы имеем снижение до 7%. Были проведены меры по запрету курения в общественных местах, возрастной ценз при продаже сигарет. В связи с тем, что рынок на месте не стоит, постоянно табачная индустрия вырабатывает новую продукцию, чтобы привлечь потребителей. Мы тоже на месте не стоим. (...) На сегодня есть проблемы в законодательстве, незнание самих предпринимателей, потребителей, что в составе электронных систем потребления есть табачные изделия. И они с легкостью реализуют детям и подросткам. Поэтому работа продолжается, и сегодня мы ведем обсуждение новой нормы – введения полного запрета". Гульнар Сарсенбаева

К слову, статистику Гульнар Сарсенбаевой оказалась не совсем верной. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК за октябрь 2022 года, табак в Казахстане курят больше 20% респондентов. Статистику по употреблению табака также сообщал врач-эксперт Национальной ассоциации "Денсаулык" Гинтаутас Кентр в июне 2022 года. По его данным, в Казахстане почти 21,5% населения курящее – это 2,8 млн взрослого населения.

Другой участник круглого стола, председатель правления АО "Национальный научный медицинский центр", доктор медицинских наук, президент Евро-Азиатского респираторного общества Абай Байгенжин, говоря о кальянах, подтвердил, что с ними этот запрет не сработал.

"Кода я был депутатом маслихата в свое время, мы принимали решение. Но оно не выполняется. Потому что коммерция дороже здоровья. Кальян в год заражает до 40 человек в год туберкулезом". Абай Байгенжин

Гульнара Сарсенбаева признала, что нормы, касающиеся ограничения потребления табака, не работают по ряду причин:

несоблюдение требований самими предпринимателями;

мораторий на проверки.

"Для проведения проверки необходимо внести изменения в соответствующие НПА. Введение критериев оценки риска для проведения проверки объекта. И наиболее насущный вопрос – возможность проведения службой внутренних дел". Гульмира Сарсенбаева

То есть, чтобы улучшить и усилить контроль за магазинами и их правильной реализацией табачных и электронных изделий, достаточно внести изменения в законодательство. Однако Минздрав и общественники продолжают настаивать на полном запрете продажи вейпов в Казахстане.

Идея полного запрета вейпов ради защиты подростков от пристрастия к никотину не соответствует мировой практике. На это указывают эксперты, анализируя опыт ряда развитых государств, а также некоторых стран-соседей Казахстана.

