Почему в Казахстане хотят запретить вейпы, рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах мажилиса 18 октября рассказала, почему ее ведомство предлагает запретить вейпы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният напомнила, что в Казахстане продажа сигарет детям запрещена. Запрещена и открытая выкладка в магазинах.

"Взрослые – это взрослые, решение принимают самостоятельно. Для взрослых мы сделали тоже предупредительные меры – одним из первых в СНГ внедрили так называемые "страшилки", предупреждающие надписи с картинками с предупреждаем о рисках заболеваний. А дети, так как многое еще не понимают и не могут рассчитать риски для здоровья, поэтому для них такие жесткие запретительные меры (хотим ввести по вейпам, – Прим. Ред.)" , – сказала глава Минздрава.

При этом она отметила, что "Минздрав не карательный и не контрольный орган" и не может регулировать соблюдение ограничительных мер по вейпам, как это предлагают некоторые эксперты.

"По поводу вейпов, запрет (на употребление в общественных местах, – Прим. Ред.) как в случае с кальяном, не работает. По вейпам – на сегодня то, что наука говорит: это большие последствия для детей – попкорновые легкие, столько химических веществ, не изученных на какие органы (влияют – Прим. Ред.)", – заявила министр.

А на уточняющий вопрос журналистов о том, что вейпы курят и взрослые и предложением их запретить в Казахстане, власти лишают и их права выбора, Ажар Гиният коротко ответила: "Здоровее будете! Вы все здоровее будете. Я смотрю, больше женщин курят, чем мужчин, везде стоят женщины. А за вами здоровье нации, здоровье народа".

29 июля сообщалось, что в Казахстане хотят ввести полный запрет вейпов.