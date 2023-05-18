Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана 19 мая. Практически во всех областях ожидаются грозы, ветер, а в некоторых регионах – заморозки и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с. Днем в Астане прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем в южной половине Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах ожидаются гроза, град. Ветер западный, на юге, востоке, в горных районах порывы 18-23 м/с.

В Алматы днем ожидается гроза, град. В Конаеве днем пройдет дождь с грозой.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.



Ночью на севере, востоке, западе, днем на большей части Актюбинской области ожидается гроза. В Актобе днем ожидается гроза.



На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере области порывы 18 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20, днем на большей части 15-20 м/с.

"В Кокшетау синоптики прогнозируют ветер восточный, утром и днем с порывами до 15 м/с. На севере, юге, в центре Кызылординской области – гроза, шквал. Ветер южный, в центре области 15-20 м/с. Кроме того, в городе и области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 23 м/с. Ночью на севере области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Петропавловске ветер восточного направления будет достигать 15-20 м/с.



На большей части Улытауской области и Жезказгане ожидаются грозы. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



В горных районах Туркестанской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, в горных районах – град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15- 20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане синоптики прогнозируют грозу и шквал. Ветер будет юго-западный, при грозе с порывами 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.



"Ночью на юго-востоке, днем на большей части Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-восточный, порывы будут достигать 20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере области ожидается туман. В Актау ночью и утром – туман.



На востоке, днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду в главных городах страны.