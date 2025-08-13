Опасная погода: в Астане, Алматы и во всех регионах объявлено штормовое предупреждение

В РГП "Казгидромет" распространили штормовое предупреждение из-за непогоды, предупредив жителей Астаны, Алматы, Шымкента и 17 регионов страны о грозах, сильном ветре и чрезвычайной пожарной опасности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили сотрудники Гидрометцентра, в Астане днем ожидается сильный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, с порывами до 20 метров в секунду, временами до 23.

На западе, севере, юге Акмолинской области прогнозируются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер южный с переходом на западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Кокшетау будет гроза, ночью и утром – туман.

В центре, на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара +35+36°C. При этом сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Конаеве временами гроза. Ветер юго-западный с порывами до 20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на западе, востоке, юге области порывы могут достигать 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае утром и днем прогнозируется гроза.

Жителей Актюбинской области и Актобе синоптики предупредили о грозе. Днем возможны град и шквалистый ветер. Ветер западный, днем на западе, юге, востоке области с порывами до 20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске также днем ожидается гроза.

Днем в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке. В горных районах области до 20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.

В Таразе сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал, а также гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Петропавловске синоптики также прогнозируют грозу, а в ночное время и утреннее ожидается туман.

Днем в Туркестанской области синоптики обещают ветер северо-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области и в Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане прогнозируется ветер северо-западный, днем с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области с порывами до 20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37°C, а также высокая пожарная опасность.

В Талдыкоргане днем сильная жара до +35°C и также сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке, юге Атырауской области синоптики предупреждают о грозе, днем с градом и шквалистым ветром.

"Ветер западный, северо-западный, днем на западе, севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау временами гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы составят 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Днем на севере Кызылординской области прогнозируется гроза. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный, ночью на севере области до 20 м/с, а днем ветер будет достигать 15-20 м/с. В центре области с порывами до 23 м/с. Кроме того, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области гроза. Днем на севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 с порывами до 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее днем ожидается гроза, ветер юго-восточный, днем с порывами 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау прогнозируются грозы, днем с градом и шквалистым ветром. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области временами порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, южный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области временами порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, днем порывы составят 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Днем на севере области при грозе ожидаются град и шквалистый ветер.

Ветер северо-западный, днем на западе, юге, в центре области с порывами до 20 м/с. На севере, востоке, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей Уральска синоптики также предупредили о грозе, днем с градом. При этом сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем в Павлодарской области и в Павлодаре ожидается гроза. Ночью на севере области туман. Днем на юге области по прогнозу шквалистый ветер. На юге области днем ожидается ветер юго-западный с порывами до 20 м/с. На юго-востоке области объявлена высокая пожарная опасность.

