Рафаэль Надаль из-за травмы не примет участие в "Ролан Гаррос"

18 мая "Король грунта", испанский теннисист Рафаэль Надаль созвал специальную пресс-конференцию для представителей СМИ, где объявил о временном прекращении своих выступлений на весь нынешний сезон, включая Открытый чемпионат Франции-2023, сообщает Zakon.kz.

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Таким образом, 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль приостанавливает карьеру до 2024 года, который будет и заключительным годом в его биографии.





"Я не смогу сыграть на "Ролан Гаррос". Последние месяцы каждый день очень много работал, но не смог найти решение проблемы, которая возникла еще в Австралии. Не готов показывать качественный теннис, который мне нужен в Париже. Последние годы были очень хорошими по результатам, удалось выиграть пару "Больших шлемов" и несколько важных турниров. Но не получал удовольствия от работы, от тренировок и турниров. Часто делал перерывы из-за физических проблем, тренировался через боль, так что беру перерыв". Рафаэль Надаль

Тем самым 14-кратный чемпион французского первенства не сможет порадовать своих болельщиков участием на нынешнем "Ролан Гаррос".

"Не знаю, когда вернусь. Моя цель – насладиться следующим сезоном, наверное, он станет для меня последним в ATP-Туре. На время хочу попрощаться со всеми турнирами, которые были важны для меня. Хочу еще поиграть и наслаждаться моментом побед. Но сейчас это невозможно. Считаю, что если я сейчас сделаю перерыв, то в следующем году у меня будет такая возможность". Рафаэль Надаль

3 июня Рафаэлю Надалю исполнится 37 лет, экс-первая ракетка мира (209 недель за карьеру). За карьеру одержал 22 победы на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, в том числе 14 раз выигрывал "Ролан Гаррос". Это рекорд по победам на одном турнире "Большого шлема" в одном разряде.

Наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордных 63 турнира, за что его прозвали "Королем грунта".