Мадридский "Реал" трогательно поддержал Надаля после его вылета на старте "Ролан Гаррос"

Пресс-служба футбольного клуба "Реал" поддержала легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который впервые в своей карьере потерпел поражение уже в первом круге Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче "Ролан Гаррос – 2024" Надаль проиграл немцу Александру Звереву (4 АТР) со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. 14-кратный победитель грунтового "Шлема" впервые в карьере вылетел в первом круге.

"Ты всегда являешься прекрасным примером для нас на корте и за его пределами, дорогой Рафаэль. Мадридисты очень гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. Мы будем с тобой всегда, во всех испытаниях. Вперед, Рафа!", – написала пресс-служба ФК "Реал".

После завершения игры зрители на Центральном корте имени Филиппа Шатрие стоя провожали "грунтового короля", слез не смог сдержать даже соперник Рафы. Александр Зверев признался, что не знал, как себя вести после победы над легендой мирового тенниса.

"Победа на турнире – это всегда лучшее, но да, атмосфера сегодня была особенной. Это определенно так. Я не знал, как вести себя в некоторые моменты, особенно в конце матча. Очевидно, что неизвестно, вернется ли он и будет ли играть в следующем году. На Олимпиаду точно приедет. Но касательно "Ролан Гаррос" уверенности нет. Я думаю, что тот прогресс, которого он добился за последние несколько месяцев, просто невероятен. Как и разница в уровне, на котором он играл сегодня, по сравнению с его последними турнирами. Я считаю, это был очень хороший матч. Думаю, если у него все будет в порядке со здоровьем, то он будет играть еще лучше. Снова станет сеяным, и тогда все будет легче, конечно", – сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось обыграть Надаля на "Ролан Гаррос". До этого момента Рафа проигрывал на французском "Шлеме" только двум игрокам: сербу Новаку Джоковичу (2015 год – четвертьфинал и 2021 – полуфинал), а также шведу Робину Сёдерлингу (2009 год – 1/8 финала). Таким образом, для Надаля это лишь четвертое поражение на грунтовом турнире "Большого шлема".

Ранее на "Мастерсе" в Риме состоялось прощание с 37-летнем Рафаэлем Надалем, которой проводит свой последний сезон в профессиональном туре.

