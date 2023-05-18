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Грузовик протаранил три машины в Астане

Грузовик протаранил три машины в Астане Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП произошло в столице. Грузовик "собрал в гармошку" три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 14 мая 2023 года. Водитель грузового автомобиля HINO, следуя по проспекту Туран со стороны улицы Керей-Жанибек хандар в сторону улицы Орынбор, не справившись c рулевым управлением, допустил наезд на три автомобиля: Toyota Camry, Volkswagen Passat, Toyota Hilux.

Видео происшествия появилось в соцсетях.


Как рассказали в пресс-службе ДП города Астаны, в отношении водителя автомашины HINO возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП.

В результате ДТП пострадавших нет.

Ранее стало известно, что после ДТП в Жамбылской области людей зажало в искореженном автомобиле.

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