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ДТП в Жамбылской области – людей зажало в искореженном автомобиле

ДТП в Жамбылской области - людей зажало в искореженном автомобиле Фото: Instagram/jambyl_tjd
В результате серьезного ДТП на трассе в Жамбылской области двух человек зажало в искореженном автомобиле, передает Zakon.kz.

Информация о том, что пострадавшим необходима помощь, поступила в ДЧС региона 18 мая 2023 года в 4:45.

Авария произошла на трассе Алматы-Ташкент, в районе села Акбастау Жуалынского района.

"На место происшествия незамедлительно выехали 5 человек личного состава и 1 единица техники пожарной части №7 Жуалынского района. Оперативно прибывшие на место пожарные-спасатели установили, что автомобиль врезался в столб дорожного знака. Внутри автомобиля был зажат мужчина, другого к прибытию спасателей вызволили очевидцы". Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

С помощью аварийно-спасательных средств огнеборцы извлекли второго пострадавшего, затем мужчин передали медикам. Сейчас они госпитализированы в Жуалынскую центральную районную больницу.

Ранее стало известно, что дверь подъезда упала на ребенка в Алматы.

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