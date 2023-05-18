В Астане перекроют участок одной из улиц в связи с ремонтом
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает средний ремонт дорожного полотна на участке от улицы Жирентаева до проспекта Жумабаева. В связи с этим с 18 по 22 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, передает официальный сайт акимата Астаны.
Работы осуществляются по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.
Ранее в Астане частично перекрыли движение по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы А. Пушкина до шоссе Алаш.