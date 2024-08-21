Сотрудникам КУИС вынесли приговор за пытки в колонии
Фото: pexels
11 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана осудили к различным срокам за пытки в колонии, сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 августа 2024 года рассказали в прокуратуре Улытауской области:
"30 июля Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской и Улытауской областям КУИС МВД РК и четырех военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК. Всего – 11 сотрудников, которые применили пытки в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом же учреждении".
Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами областной прокуратуры, которые доказали, что сотрудники колонии применяли пытки.
В надзорном органе уточнили, что суд приговорил:
- начальника учреждения и его заместителя – по режиму к шести годам и шести месяцам лишения свободы,
- остальных пять сотрудников учреждения и четырех военнослужащих – от четырех до четырех с половиной лет лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
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О пытках в колонии №62 Карагандинской области стало известно в апреле 2024 года.
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