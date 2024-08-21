Сотрудникам КУИС вынесли приговор за пытки в колонии

11 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана осудили к различным срокам за пытки в колонии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 августа 2024 года рассказали в прокуратуре Улытауской области:

"30 июля Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской и Улытауской областям КУИС МВД РК и четырех военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК. Всего – 11 сотрудников, которые применили пытки в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом же учреждении".

Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами областной прокуратуры, которые доказали, что сотрудники колонии применяли пытки.

В надзорном органе уточнили, что суд приговорил:

начальника учреждения и его заместителя – по режиму к шести годам и шести месяцам лишения свободы,

остальных пять сотрудников учреждения и четырех военнослужащих – от четырех до четырех с половиной лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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О пытках в колонии №62 Карагандинской области стало известно в апреле 2024 года.