Трассу от Кызылорды до Мангистау планируют построить за три года

Соединить Кызылорду и Мангистаускую области прямым автомобильным путепроводом планируют в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Тулеген Абдуллин, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития в интервью корреспонденту Kolesa.kz, правительство распорядилось рассмотреть вариант строительства маршрута Бейнеу – Шалкар – Иргиз параллельно железной дороге.

"Там сейчас существует полевая дорога, в этом году мы планируем начать готовить ТЭО для новой трассы. Планируется построить 513 км". Тулеген Абдуллин

Он отметил, что уже есть заинтересованные в таком строительстве международные финансовые институты. Планируется, что начнется строительство в 2026 году, займет постройка дороги 36 месяцев.

Пока неизвестно, будет ли дорога асфальтированной или трассу построят из бетона. Этот вопрос будет решен в последующем, рассказал Абдуллин.

Напомним, что ранее стало известно, что улицу Петрова частично перекроют в Астане из-за ремонтных работ по укладке асфальта.

