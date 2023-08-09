Сколько бензина планируют перевезти по Казахстану в августе

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили о том, что по Казахстану в августе планируют перевезти более 369 тонн бензина АИ-95, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, план перевозки АИ-95 внутри РК на август составляет 369,7 тыс. тонн. За 7 дней августа перевезено 102,6 тыс. тонн, или 27% от месячного плана.

На начало августа этого года план налива бензина составил:



по Атыраускому НПЗ – 125 цистерн, из которых 21 цистерна бензина АИ-95;

по Шымкентскому НПЗ – 102 цистерны, из которых ни одного вагона АИ-95;

по Павлодарскому НПЗ – 80 цистерн, из которых всего 20 цистерн бензина АИ-95.

В Мининдустрии заверили, что все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%.

"На сегодняшний день в движении по магистральной сети автодорог Казахстана находятся 1 047 цистерн с бензином, из которых 341 цистерна с топливом марки АИ-95. Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве энергетики РК прокомментировали информацию о дефиците топлива на АЗС. В ведомстве пояснили, что ситуация по производству ГСМ в стране стабильная, но возможны временные ограничения на АЗС. По их данным возможный дефицит может быть связан с трудностями в логистике на ЖД и автодорогах.