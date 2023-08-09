Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько бензина планируют перевезти по Казахстану в августе

Сколько бензина планируют перевезти по Казахстану в августе Фото: pixabay
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили о том, что по Казахстану в августе планируют перевезти более 369 тонн бензина АИ-95, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, план перевозки АИ-95 внутри РК на август составляет 369,7 тыс. тонн. За 7 дней августа перевезено 102,6 тыс. тонн, или 27% от месячного плана.

На начало августа этого года план налива бензина составил:

  • по Атыраускому НПЗ – 125 цистерн, из которых 21 цистерна бензина АИ-95;
  • по Шымкентскому НПЗ – 102 цистерны, из которых ни одного вагона АИ-95;
  • по Павлодарскому НПЗ – 80 цистерн, из которых всего 20 цистерн бензина АИ-95.

В Мининдустрии заверили, что все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%.

"На сегодняшний день в движении по магистральной сети автодорог Казахстана находятся 1 047 цистерн с бензином, из которых 341 цистерна с топливом марки АИ-95. Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве энергетики РК прокомментировали информацию о дефиците топлива на АЗС. В ведомстве пояснили, что ситуация по производству ГСМ в стране стабильная, но возможны временные ограничения на АЗС. По их данным возможный дефицит может быть связан с трудностями в логистике на ЖД и автодорогах.

Читайте также

В Алматы ночью будут работать более 30 бригад для ликвидации подтоплений

В Яндекс Go прокомментировали информацию о доступе ФСБ к данным казахстанцев

Ливень и сильная жара ожидаются на большей части Казахстана в среду

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Земельные участки изымают в Алматинской области, люди собрались у здания акимата
Земельные участки изымают в Алматинской области: люди собрались у здания акимата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления