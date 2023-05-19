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Пропавшего подростка третьи сутки ищут в Уральске

Пропавшего подростка третьи сутки ищут в Уральске Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Полиция объявила в розыск 17-летнего Бибола Айболулы, который ушел из дома 15 мая и больше на связь не выходил, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала мама пропавшего юноши, днем 15 мая ее сын вышел из дома в районе Зачаганск пригорода Уральска. В тот день Бибол направлялся к брату на другой конец города, в район Старого аэропорта, пишет Мой город.


"Сын один раз уже уходил из дома, но тогда все обошлось. Он у меня не пьет, не курит, на учете нигде не состоит, проблем со здоровьем тоже нет. На следующий день после пропажи мы написали заявление в полицию. Они узнали, что Бибол сдал свой телефон в ломбард, другой информации нет. Очень переживаем". Заря Киясова, мама

Полицейские и родные пропавшего Бибола просят всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, сообщить об этом, позвонив на "102".

Ранее полицейские Жетису нашли пропавшую 72-летнюю женщину. Поиски пенсионерки продолжались трое суток. Обессиленную женщину нашли вблизи старого военного полигона в 15-20 км от ее родного села Лесновка.

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