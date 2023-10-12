Пропавшую в Акмолинской области школьницу нашли в Алматы

15-летнюю жительницу Коянды объявили в розыск после того, как она не вернулась домой во время. Полицейские обнаружили подростка в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В полицию села Коянды Акмолинской области обратилась мама 15-летней школьницы после того, как самостоятельно найти ребенка женщине не удалось. В тот же день девочка не пришла в школу, о чем родителям сразу же сообщила учительница, передает 716kz.

Незамедлительные поиски пропавшего ребенка организовали полицейские из ювенальной и криминальной полиции региона. Опросив ближайших друзей пропавшей школьницы, стало известно, что она вместе с подругой уехала в Алматы, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

"Установлено, что никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было", – уточнили в департаменте полиции.

Ранее в Западно-Казахстанской области полицейские всю ночь искали пропавшую трехлетнюю девочку, которая потерялась по дороге в гости. Нашли малышку в степи.