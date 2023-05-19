Лига Европы: "Байер" – "Рома" и "Севилья" – "Ювентус"
Фото: Тwitter/SevillaFC_ENG
Два полуфинальных матча Лиги Европы прошли в ночь на 19 мая. На полях встретились "Байер" и "Рома", а также "Севилья" и "Ювентус", сообщает Zakon.kz.
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В ответном матче у себя на поле "Байер" принимал "Рому". Счет матча так и не был открыт. Ворота обеих команд остались без голов. Игра завершилась со счетом 0:0.
🖤❤️ WE ARE SO PROUD OF YOU! 👏— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 18, 2023
🔙 #B04ASR I #UEL I #Bayer04 I #Werkself pic.twitter.com/R1gHcJJAmd
Второй матч между "Севильей" и "Ювентусом" прошел на поле испанцев. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Севильи".
𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 ❤ pic.twitter.com/NyaxKalKWV— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 18, 2023
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