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Лига Европы: "Байер" – "Рома" и "Севилья" – "Ювентус"

Лига Европы: "Байер" – "Рома" и "Севилья" – "Ювентус" Фото: Тwitter/SevillaFC_ENG
Два полуфинальных матча Лиги Европы прошли в ночь на 19 мая. На полях встретились "Байер" и "Рома", а также "Севилья" и "Ювентус", сообщает Zakon.kz.

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В ответном матче у себя на поле "Байер" принимал "Рому". Счет матча так и не был открыт. Ворота обеих команд остались без голов. Игра завершилась со счетом 0:0.


Второй матч между "Севильей" и "Ювентусом" прошел на поле испанцев. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Севильи".


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