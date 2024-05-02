"Байер" – "Рома", "Марсель" против "Аталанты" – итоги матчей

В ночь на 3 мая стали известны итоги матчей полуфиналов Лиги Европы между командами "Байер" – "Рома" и "Марсель" – "Атланта", сообщает Zakon.kz.

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Встреча римской "Ромы" и леверкузенского "Байера", проходившая в Риме завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 28-й минуте счет в матче открыл хавбек "Байера" Флориан Вирц, а на 73-й минуте матча полузащитник Роберт Андрих подтвердил преимущество команды.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Таким образом, "Байер" продолжает свою сумасшедшую беспроигрышную серию из 47 матчей.

"Везучий "Байер" неожиданно не проиграл!", – ликовали фанаты команды.

Ответная игра между командами состоится 9 мая в Леверкузене.

Что касается первого матча 1/2 финала Лиги Европы, где встречались французский "Марсель" и итальянская "Аталанта", то он завершился вничью со счетом 1:1. На 11-й минуте нападающий "Аталанты" Джанлука Скамакка вывел свою команду вперед, но на 20-й минуте защитник "Марселя" Шансель Мбемба демонстративно сравнял счет.

Фото: Telegram/Чемпионат

Выход на поле российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука на 84-й минуте, увы никак не отразился на результатах встречи. Ответный полуфинальный матч между командами пройдет 9 мая в Италии.

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