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Детей-инвалидов избивали в интернате Актобе

Детей-инвалидов избивали в интернате Актобе Фото: pixabay
Очередной случай истязаний детей с особыми потребностями сотрудниками интерната попал на видео камер наблюдения. В полиции завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что воспитанники психоневрологического интерната Актобе подвергаются физическим истязаниям, поступило в прокуратуру региона. В интернат выехала комиссия, куда вошли представители органа опеки и попечительства, Управления координации занятости, сотрудники полиции, медработники и прокуроры, передает Диапазон.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, они установили, что работники Центра социального обслуживания №1 избивали детей. Возбуждено уголовное дело по п.1 ч. 2 ст. 110 УК РК "Истязание", расследованием занимается Управление полиции Актобе". Оркен Ещанов, помощник прокурора Актюбинской области

В интернате находятся дети от 4 до 18 лет, у всех есть какие-либо психоневрологические заболевания. Больше половина из воспитанников остались без попечения родителей. На сегодня в центре живут 42 ребенка – 10 девочек, 32 мальчика. Издание отмечает, что год назад, в мае 2022 года, в этом же интернате были установлены случаи избиения детей. Тогда сотрудников учреждения осудили.

Тем временем накануне представитель Детского фонда ООН в Казахстане Артур Ван Дизен рекомендовал Казахстану запретить на законодательном уровне телесные наказания детей. Он отметил, что Казахстан на правильном пути.

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