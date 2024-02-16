Пытал и избивал четырех детей: в Алматинской области задержан подозреваемый
Утром 16 февраля 2024 года в Telegram-канале Egov.press появился ролик, на кадрах которого неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их и наносил ножевые ранения.
Внимание! Видео не для слабонервных!
Это происходило в Жамбылском районе Алматинской области.
Начальник Департамента полиции региона Бауржан Аленов заявил, что по обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование.
"Подозреваемое лицо установлено. Принимаются меры по его задержанию. Ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции".Бауржан Аленов
Позднее стало известно, что его задержали.
"Иная информация будет предоставлена дополнительно", – добавили в ведомстве.
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