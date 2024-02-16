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Пытал и избивал четырех детей: в Алматинской области задержан подозреваемый

Пытал и избивал четырех детей: в Алматинской области задержан подозреваемый Фото: pxhere
Казнет потрясло новое видео с жестокими кадрами в отношении детей. Подозреваемого в истязании малолетних уже задержали, сообщает Zakon.kz.

Утром 16 февраля 2024 года в Telegram-канале Egov.press появился ролик, на кадрах которого неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их и наносил ножевые ранения.

Внимание! Видео не для слабонервных!

Это происходило в Жамбылском районе Алматинской области.

Начальник Департамента полиции региона Бауржан Аленов заявил, что по обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование.

"Подозреваемое лицо установлено. Принимаются меры по его задержанию. Ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции".Бауржан Аленов

Позднее стало известно, что его задержали.

"Иная информация будет предоставлена дополнительно", – добавили в ведомстве.

Недавно вопиющий случай произошел в коррекционном центре Павлодара. Педагог применила силу в отношении ребенка. В центре обозначили причину такого поведения сотрудника. Как оказалось, все перевели на эмоциональное потрясение.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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