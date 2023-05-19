Балкон обрушился вместе с находившейся на нем женщиной

В Усть-Каменогорске молодая женщина пострадала в результате обрушения балкона, на котором она находилась в тот момент. По счастливой случайности, серьезных травм она не получила, сообщает Zakon.kz.

Днем 18 мая в одном из районов Усть-Каменогорска обрушился балкон. В тот момент на нем находилась молодая женщина. Судя по всему, она вышла, чтобы вывесить белье, но конструкция рухнула, передает YK-news.

Как рассказали очевидцы случившегося, они услышали страшный грохот. Дело в том, что на первом этаже жилого дома расположены офисные здания и работники компаний не раз замечали последние несколько лет, как с верхних балконов сыпется строительный мусор, обрушения боялись многие.

"Мы с сотрудниками услышали страшный грохот и выбежали на улицу. Увидели, что женщина лежит плашмя лицом вниз. Она была в сознании, представилась как Наргиз. В это время из открытой балконной двери доносился плачь ребенка. Пострадавшая сообщила, что в квартире остался малыш". Бахытгуль Акылбаева, очевидец

Убедившись, что женщина жива, собравшиеся у места происшествия бросились на помощь ребенку, оставшемуся в квартире. В тот момент квартиру заволокло дымом, видимо, перед выходом на балкон пострадавшая готовила еду.

"Мы выяснили, что она включила плиту и поставила казанчик, чтобы готовить. Тогда мы сильно испугались за малыша, подумали, что он может приползти к балкону и тоже провалиться в дырку. У нас руки тряслись. Побежали искать тех, кто может вскрыть дверь. Хорошо, что у их соседа оказалась болгарка, которой и удалось спилить петли с входной двери. Когда дверь вскрыли, то уже все было в дыму. Под столом сидел и плакал мальчик. На вид ему шесть месяцев. Его в одеяле вынесли на улицу. До приезда родственников девушки он находился в офисе". Раушан Смаилова, очевидец

Как сообщили в Управлении здравоохранения ВКО, пострадавшая женщина прошла обследование. Серьезных травм у нее не обнаружили. Она получила обширные ссадины. После осмотра врачей ее отправили домой.