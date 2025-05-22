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Происшествия

Самокатчики сломали ногу женщине в Астане

самокатчик, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 09:34 Фото: pixabay
В Астане женщина получила серьезную травму после наезда самокатчиков, сообщает Zakon.kz.

В Астане в районе "Хан Шатыра" гуляющую женщину сбили парни на самокатах. Как рассказал родственник пострадавшей в соцсетях, у нее перелом пяточной кости. При этом молодые люди ретировались с места происшествия.

Фото: ДП Астаны

В пресс-службе Департамента полиции 22 мая 2025 года прокомментировали случай.

"По данному факту личности несовершеннолетних установлены. Их законные представители привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей", – сообщили в ведомстве.

Полиция напоминает, что электросамокаты, как и мопеды, должны передвигаться по велосипедной дорожке или полосе. При их отсутствии – по правому краю проезжей части, включая полосу для маршрутных транспортных средств, строго в один ряд.

На тротуарах и пешеходных дорожках максимальная допустимая скорость – не более 6 км/ч. Движение по проезжей части разрешено только водителям старше 18 лет, при этом необходимо быть в застегнутом шлеме и в одежде со светоотражающими элементами.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха ранее предложил вернуться к решению проблемы с самокатчиками, превышающими скорость и нарушающими ПДД. Было выдвинуто предложение наделить акимов компетенцией по разработке правил для владельцев самокатов. То есть аким своим решением мог бы, например, запретить ездить в парке в воскресенье. Помимо запрета езды на самокатах в определенных зонах, предлагалось запретить движение либо ограничить скорость на оживленных улицах. Но депутаты не поддержали эти поправки.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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