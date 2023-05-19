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13 попыток суицида пресекли сотрудники в колониях Казахстана

13 попыток суицида пресекли сотрудники в колониях Казахстана Фото: пресс-служба МВД РК
За несколько месяцев текущего года с помощью камер видеонаблюдения сотрудникам удалось предотвратить 13 попыток самоубийств в учреждениях для осужденных, сообщает Zakon.kz.

Предотвращать попытки суицида сотрудники уголовно-исполнительной системы могут благодаря установленным камерам. На сегодня в пенитенциарных учреждениях установлено 22 тысячи камер наблюдения, сообщает пресс-служба МВД.

"В результате только за первый квартал этого года операторами видеонаблюдения выявлено 3402 нарушения режима содержания. А за весь прошлый год – 2 779 нарушений. Выявлено 4 канала проникновения запрещенных предметов. Пресечено 79 конфликтов и 9 групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и 3 побега". Пресс-служба МВД

При этом в ведомстве отмечают, что количество жалоб на сотрудников учреждений сократилось в четыре раза.

В ведомстве отмечают, что видеонаблюдение также имеет систему искусственного интеллекта, позволяющую не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение путем визуального осмотра территории оператором.

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