Как сотрудники колонии в Карагандинской области помогли осужденному найти мать

Восстановление родственных связей осужденных – один из важнейших пунктов социализации. Он влияет на профилактику рецидива преступлений. С начала 2025 год сотрудники учреждения №31 поселка Долинка помогли восстановить родственные связи уже трем осужденным, сообщает Zakon.kz.

Поселок Долинка находится в Карагандинской области. Здесь развернулась настоящая драматическая, но в тоже время очень трогательная история, по сюжету которой можно снять кино.

28-летний осужденный, отбывающий наказание за грабеж, спустя 22 года нашел свою биологическую маму. Женщина в конце 90-ых оставила его в детском доме. Но всю жизнь корила себя за слабость и уже не надеялась когда-либо увидеть и услышать сына.

А помогли найти сыну и матери сотрудники колонии. Однажды заключенный поделился с ними своей мечтой – хоть раз увидеть маму. С тех пор сотрудники учреждения проделали большую работу, направили множество запросов в разные госораганы и в итоге нашли женщину.

"Мы выяснили, что он родился в Темиртау. В 90-е годы XX века, когда в городе металлургов наступили мрачные времена разрухи, жизненные обстоятельства вынудили женщину оставить сына в детском доме. Долгие годы он не знал ничего о своих родителях. После выпуска из учреждения он оказался в плохой компании, не имел постоянной работы, а затем совершил грабеж, за что был осужден на три года. История началась с того, что он поделился с нами своей давней мечтой – узнать, жива ли его мать и где она находится", – рассказали сотрудники колонии.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

"Я даже не знал, кто мои родители. В детдоме нам не говорили, просто сказали, что мама отказалась. Но почему? Как она живет? Думает ли обо мне? Все эти вопросы долгие годы терзали меня. Любому человеку хочется верить в чудо, что его оставили по ошибке, искали, любят и ждут. Вот и я в глубине души хотел в это верить", – вспоминает осужденный.

У него не было никаких контактов с родственниками, и он даже не знал, существует ли у него семья. Сотрудники исправительного учреждения прониклись его историей и решили помочь.

Используя архивные данные, запросы в государственные органы и поисковые сервисы им удалось установить местонахождение женщины. К счастью, она была жива и в настоящее время проживает в Москве. Однако она не знала, что ее ищет сын.

Когда связь была установлена, для осужденного это стало настоящим потрясением.

"Когда мне сказали, что нашли ее, я просто не поверил. Казалось, что это не про меня, что такого не бывает…", – признался он корреспонденту Zakon.kz.

Первая встреча состоялась по телефону. Разговор был непростым – слезы, паузы, эмоции. Затем в колонии организовали видеозвонок по Skype.

"Когда я увидел ее лицо на экране, меня просто накрыло. Я не знал, что сказать. Она тоже молчала. А потом вдруг заплакала и сказала: "Сынок, прости меня…", – рассказывает осужденный.

Мать тоже пережила этот момент очень эмоционально.

"Я думала, он меня ненавидит… Я столько лет жила с этим чувством вины. Я просто надеялась, что он жив, но боялась искать. А тут он сам меня нашел… Теперь мы будем больше общаться, и, если получится, я приеду к нему", – сообщила сотрудникам колонии женщина.

Мать и сын долго разговаривали, пытались восполнить пробелы, образовавшиеся за годы разлуки.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Эта история – яркий пример того, что даже в самых сложных обстоятельствах всегда есть место добру и надежде.

"Теперь у меня есть смысл выйти отсюда и начать жить по-другому. Этим летом я освобождаюсь, мне есть ради кого стараться, и есть куда поехать после освобождения", – говорит осужденный.

Благодаря поддержке сотрудников колонии он смог обрести родного человека, а мать – вернуть сына, которого считала потерянным. Теперь у него появилась надежда на новую жизнь, где он больше не будет один. До освобождения мужчине осталось всего пару месяцев. Он намерен покончить с криминалом и взяться за ум. Хочет найти работу, устроить свою жизнь. По профессии он повар.

"За последний год мы помогли трем осужденным. Когда у человека есть поддержка за пределами колонии, он по-другому смотрит на будущее. Мы понимаем, что помочь найти родных – значит дать осужденному надежду", — говорит начальник воспитательного отдела учреждения, майор юстиции Наталья Кудряшова.

Иногда достаточно одного звонка, чтобы воссоединить людей, а иногда на это уходят месяцы.

"Работа по восстановлению родственных связей продолжается. Ведь даже один телефонный звонок может изменить чью-то судьбу. Также на социализацию и становление на путь исправления осужденных позитивно влияет социальный проект "Встреча у ворот", предусматривающий с первого шага на свободе трудовое и бытовое устройство освобождаемых лиц", — отмечает психолог учреждения Анна Мороз.

Ранее женские истории из любви и ненависти, счастья и боли, ошибок и страха собрала корреспондент Zakon.kz в колонии Петропавловска. Осужденные за чудовищные преступления женщины рассказали, о чем жалеют, чем оправдывают себя и какие мечты у них за колючей проволокой.

В 2024 году в МВД озвучили, что на сегодняшний день в Казахстане функционируют 78 учреждений: 62 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов.

