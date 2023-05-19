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Пять действенных способов сохранить осанку

Пять действенных способ сохранить осанку Фото: pixabay
Неправильная осанка приводит к ряду серьезных проблем со здоровьем. Британский физиотерапевт называет пять простых способов сохранить осанку и избежать проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Правильная осанка – это не только красиво, но и полезно для всего организма. Сутулость и искривления приводят к ряду серьезных проблем, которые можно избежать, используя пять простых правил, считает Луис Рибейро, один из ведущих британских физиотерапевтов, пишет Bazaar.

Правильно организуйте рабочее место

Убедитесь, что верхняя линия монитора от компьютера находится на уровне глаз, а ваш стул имеет возможность регулировки высоты. То же самое касается и смартфонов — их экран не стоит держать ниже уровня грудной клетки.

Устраивайте перерывы, не забывайте про гимнастику

Делать их нужно регулярно, чтобы смягчить мышечный дисбаланс. Наклоны и плавные потягивания в разные стороны помогут снять напряжение и усилить кровоток.

Держите спину ровно

И неважно, что вы при этом делаете — сидите или ходите. Чем чаще вы будете поправлять самих себя, тем быстрее выработается привычка держать осанку.

Прокачивайте мышцы спины

Красивая осанка — это прежде всего сильные мышцы спины. Именно они помогают находиться позвоночнику в правильном положении.

Подбирайте обувь правильно

При ношении высоких каблуков смещается центр тяжести. А значит, вы автоматически прогибаетесь, чрезмерно нагружая спину. Также следует исключить у специалиста разность длины ног, которая приводит к искривлению позвоночника.

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