Пять проверенных способов ускорить похудение

Оказывается, всего пять простых действий, помогут ускорить потерю веса при похудении без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Эти проверенные способы перечислила в интервью "Ленте.ру" ЗОЖ-эксперт и тренер Арина Шарафутдинова.

Первая рекомендация – соблюдать питьевой режим. По словам специалиста, даже небольшое обезвоживание негативно повлияет на метаболизм и замедлит его.

"По стандарту количество воды рассчитывается по формуле 25-30 миллилитров на килограмм веса. Однако, если есть запрос на похудение, это количество стоит увеличить до 50 миллилитров на килограмм веса", – рассказала тренер.

Также она призвала перестать заедать эмоции, так как эта привычка значительно увеличивает количество потребляемых калорий за день. Она подчеркнула, что бесконтрольное употребление даже полезных продуктов также может привести к набору веса, так как еды с отрицательной калорийностью не существует.

"Прежде чем подойти к холодильнику, спросите у себя "Действительно ли я хочу есть, или, возможно, я просто оттягиваю время, чтобы не выполнять какую-то задачу или вовсе хочу спать?", – посоветовала Шарафутдинова.

Не менее важно, по словам тренера, проанализировать рацион и определить, без каких продуктов будет сложно соблюдать диету. Она призвала вернуть их меню раз в неделю в утренние часы – на результат это не повлияет, но уровень напряжения снимет, благодаря чему сбрасывать лишний вес без срывов и ночных перекусов будет легче.

Наконец, Шарафутдинова посоветовала для ускорения похудения заниматься высокоинтенсивными видами спорта. Одним из таких вариантов она назвала фитбоксинг. По ее словам, в этом виде тренинга сочетаются силовая и аэробная нагрузки, поэтому за занятие продолжительностью 45 минут можно сжечь до тысячи килокалорий.

Данный материал не является инструкцией к действию. Перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

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