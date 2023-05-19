Удастся ли правительству РК выполнить обещание по трудоустройству миллиона казахстанцев

Правительство РК до конца года намерено обеспечить работой около миллиона жителей страны. Насколько реально воплотить в жизнь столь масштабные планы, выяснял Zakon.kz. По мнению отдельных экспертов, государству в текущем году под силу трудоустроить не более 225 тысяч казахстанцев.

Еще 19 апреля на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием главы государства заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал о планах по обеспечению занятости казахстанцев. В частности, он заявил, что для комплексного решения вопросов занятости и создания новых рабочих мест правительство актуализировало программу доходов населения с разделением на республиканский и региональный уровни.



"Акиматы приняли региональные программы занятости. В результате до конца этого года планируется трудоустроить около одного миллиона человек. Перед местными исполнительными органами поставлена задача по качественной реализации карт занятости, тесно работая с инвесторами по созданию новых рабочих мест", – доложил президенту Алтай Кульгинов.

В Казахстане все возможно, но с оговоркой

По мнению финансового аналитика Расула Рысмамбетова, заявленные правительством цели могут быть вполне реалистичными. Правда, с одной оговоркой, если обеспечение занятости будет носить сезонный характер.

"Безусловно, что чиновники опирались на какие-то свои расчеты. Я понимаю правительство, ведь в августе будет пересматриваться бюджет, по итогам которого весьма вероятно последуют первые промежуточные оценки деятельности министров, большинство из которых занимают свои посты уже полтора-два года. Никто не хочет лишиться своего места", – говорит Расул Рысмамбетов.

Так как более детального плана по трудоустройству пока не было озвучено, финаналитик предполагает, что скорей всего заместитель премьер-министра имел в виду краткосрочную занятость. Ведь для создания подобного количества постоянных рабочих мест, по его словам, нужны соответствующие инвестиции, инфраструктура и гораздо больше времени. Поэтому он считает, что более важно не количество рабочих мест, а вопрос их стабильности.

Казахстану нужны институциональные реформы

Экономист Марат Абдурахманов считает, что без проведения институциональных реформ добиться решения этой задачи практически невозможно. В частности, по его словам, обеспечить занятостью миллион казахстанцев в течение года можно, если:

во-первых, раздать земли, находящиеся в собственности у латифундистов;

во-вторых, отменить налог на добавленную стоимость (НДС);

в-третьих, сократить квазигоссектор с его непомерно раздутым штатом.

"В результате реализации первой меры высвободится около 180 млн гектаров земли. Отмена НДС, а также налогов и платежей, не идущих в бюджет, может стать сильнейшим стимулом для развития малого и среднего бизнеса. А сокращение квазигоссектора сэкономит миллиардные средства", – утверждает Марат Абдурахманов.

Впрочем, подобные пути решения задачи трудоустройства миллиона казахстанцев не были озвучены правительством. В этой связи эксперт делает вывод, что проблема останется нерешенной.

Создать миллион рабочих мест – это очень затратное мероприятие

Чтобы понять всю сложность задачи по обеспечению работой миллиона человек, по словам экономиста Рустама Караханова, нужно в первую очередь обладать достоверной статистикой о том, сколько казахстанцев было трудоустроено, к примеру, за последние пять лет.

"Строительство одного среднего завода на тысячу специалистов – это уже немалые по финансовым средствам и времени ресурсы. Обеспечение постоянной работой, скажем, 10 тыс. человек – это достаточно весомое достижение даже в масштабе всей страны, которое потребует значительных усилий и расходов. При этом достижение даже такой цели не прошло бы не замеченным в обществе", – считает Рустам Караханов.

Кроме того, отмечает он, необходимо время на подготовку и переподготовку специалистов. В целом, трудоустройство на постоянной основе сразу миллиона людей, по мнению эксперта, потребует колоссальных затрат, которых в данный момент в бюджете страны просто не наблюдается.

Политтехнологические "танцы" на костях умирающей национальной экономики?

По мнению экономиста Рахимбека Абдрахманова, когда говорится о создании миллиона рабочих мест, прежде всего, необходимо обратить внимание на причины, по которым это будет происходить. Если рабочие места создаются в результате смены экономической модели и роста высокотехнологичных отраслей, страна получает высокооплачиваемые, производительные рабочие места, которые приведут к общему росту экономических результатов государства.

"Если же рабочие места будут создаваться в прежней системе экономических координат, то это значит, что людей будут сортировать по имеющимся малопроизводительным сегментам, по низкоквалифицированным и малооплачиваемым позициям. Это не ведет к развитию государства, а только загоняет проблему экономического дисбаланса вглубь", – считает Рахимбек Абдрахманов.

Эксперт считает, что если бы в Казахстане в результате смены политэкономической модели заработали полноцикличные (от НИОКР и до выпуска) заводы по производству смартфонов, телевизоров, микросхем и прочего, то люди на подобных производствах получили бы доступ к высокооплачиваемым и высококвалифицированным позициям. А такие рабочие места способствуют развитию страны и повышению благосостояния граждан. Зарплаты трудоустроенных в этом случае были бы сравнимы с доходами людей из развитых стран.

Если же ничего нового не создается, и люди по-прежнему идут на низкооплачиваемую работу на стройку, в общепит, бюджетные организации, сырьевые компании и сферы обслуживания, то это, по словам Рахимбека Абдрахманова, аналогично политтехнологическим "танцам" на костях умирающей национальной экономики.

Чиновников всегда выручает статистика

По мнению доктора экономических наук Атамурата Шаменова, в реальности государству в текущем году под силу трудоустроить не более 225 тысяч казахстанцев. Свои расчеты эксперт вывел на основе анализа госпрограмм и отраслевых концепций, направленных на борьбу с безработицей.

"На сайте Минтруда я нашел лишь программу занятости на 2017-2021 год, а также комплексный план развития рынка труда до 2028 года. Почти нет конкретики, создается впечатление, что министерство не особо заботится об информировании граждан", – отмечает Атамурат Шаменов.

По словам экономиста, по республике в текущем году запланировано:

создание 75 тыс. рабочих мест в рамках реализации отраслевых концепций и нацпроектов;

150 тыс. рабочих мест, субсидируемых государством, которое потратит на эту цель 131 млрд тенге;

780 тыс. казахстанцев планируется трудоустроить в рамках частных инициатив на вакантные рабочие места.

"Трудоустройство в рамках частных инициатив – это не заслуга правительства. Однако в свою пользу оно записало и естественные движения на рынке труда, когда, например, кто-то уходит на пенсию, а на его место берут нового работника. Думаю, что реально государство в текущем году может трудоустроить не более 225 тыс. человек", – говорит Атамурат Шаменов.

По его словам, в Казахстане распространены такие явления, как неформальная и нестабильная занятость. Говоря о существующих перекосах в экономике страны, эксперт утверждает, что к категории официально зарегистрированных безработных следует добавить около 3 млн самозанятых, которые, по сути, тоже являются безработными. А это, по словам экономиста, почти треть от общего числа экономически активного населения страны. 46% рабочих мест – это низкопродуктивные отрасли. Сфера услуг формирует 52,5% ВВП. Все эти факторы, говорит эксперт, свидетельствуют о том, что создать миллион стабильных рабочих мест до конца года весьма затруднительно.



