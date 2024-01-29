Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Проект "Серебряный возраст" для трудоустройства казахстанцев: как подать заявление

Сколько казахстанцев трудоустроили по проекту "Серебряный возраст" Фото: pxhere
Более 15 тысяч казахстанцев трудоустроили в рамках проекта "Серебряный возраст" в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы (далее – Нацпроект) 15 166 человек старше 50 лет трудоустроены по проекту "Серебряный возраст". 

"Наибольшее количество трудоустроенных по проекту "Серебряный возраст" отмечается в Туркестанской (2103 чел.), Кызылординской (1121 чел.), Алматинской (1099 чел.), Карагандинской (1092 чел.) и Актюбинской (1056 чел.) областях", – рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. 

Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центрами трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта.

"Размер субсидий за первый год работы составляет 70% от размера зарплаты, за второй год работы – 65%, за третий год работы – 60%. После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию", – сказал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Аскар Ниязов.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения предоставили информацию по пособиям и социальным выплатам, которые получают многодетные семьи, а также граждане по инвалидности и потере кормильца. 

Читайте также

Аким Рудного раскритиковал горожан за жалобы на плохую уборку снега
Аким Рудного раскритиковал горожан за жалобы на плохую уборку снега
Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане в последние дни января
Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в Казахстане в последние дни января
100 должностных лиц наказали в Казахстане за нарушения законодательства о ветеринарии
100 должностных лиц наказали в Казахстане за нарушения законодательства о ветеринарии
Анастасия Стативкина
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: