Проект "Серебряный возраст" для трудоустройства казахстанцев: как подать заявление

Более 15 тысяч казахстанцев трудоустроили в рамках проекта "Серебряный возраст" в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы (далее – Нацпроект) 15 166 человек старше 50 лет трудоустроены по проекту "Серебряный возраст".



"Наибольшее количество трудоустроенных по проекту "Серебряный возраст" отмечается в Туркестанской (2103 чел.), Кызылординской (1121 чел.), Алматинской (1099 чел.), Карагандинской (1092 чел.) и Актюбинской (1056 чел.) областях", – рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется центрами трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта.

"Размер субсидий за первый год работы составляет 70% от размера зарплаты, за второй год работы – 65%, за третий год работы – 60%. После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию", – сказал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Аскар Ниязов.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения предоставили информацию по пособиям и социальным выплатам, которые получают многодетные семьи, а также граждане по инвалидности и потере кормильца.