Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бизнес-форум "НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ" объединяет успешных предпринимателей и экспертов

Бизнес-форум "на ступень выше" объединяет успешных предпринимателей и экспертов Фото: "ZHULDYZ community"
Бизнес-сообщество "ZHULDYZ community" и бизнес-клуб "BHUB" объявляют о проведении масштабного бизнес-форума "НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ" в городе Актау. Мероприятие состоится 21 мая в престижном месте – RIXOS WATER WORLD AKTAU.

Главной целью форума является предоставление участникам новых инструментов и возможностей для достижения масштабных целей в бизнесе, а также создание единой платформы для партнерства и нетворкинга.

Бизнес-форум "НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ" соберет в одном месте предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, фрилансеров и экспертов, а также тех, кто только начинает свой путь в предпринимательстве. Участники смогут вдохновиться выступлениями выдающихся предпринимателей и бизнесменов, таких как Бейбит Алибеков, Ларион Лян, Дана Есеева, Талгат Сакан, Адиль Тасбулатов и Аят Азимов.

Хедлайнер-форума – международный инвестор и бизнес-ангел Оскар Хартманн. За последние 10 лет Оскар Хартманн инвестировал в более чем 100 компаний, 14 из которых стали единорогами со стоимостью более $1 млрд.

Генеральным спонсором мероприятия выступает Международный автомобильный торговый дом Q4 TULPAR AUTO.

Q4 TULPAR AUTO успешно работает на автомобильном рынке с 2019 года с миссией предоставить возможность каждому стать владельцем автомобиля его мечты, который соответствует его желаниям и возможностям. На данный момент компания имеет 16 автоцентров по Казахстану и Узбекистану, а также в планах выйти на рынок Кореи, Китая, Дубая и Кыргызстана.

Главный информационный партнер форума – информационно-аналитический портал Zakon.kz.

Дата: 21.05.2023

Начало: в 10:00

Место: Rixos Water World Aktau

Для посетителей из других городов и стран предусмотрены специальные условия для проживания, а также организация перелетов и всех организационных вопросов.

По вопросам приобретения билетов и сотрудничества. По вопросам приобретения билетов и сотрудничества * - ZHULDYZ community*.

Читайте также

Как проходит подготовка к конкурсу "Жас қанат – 2023"

Проект "Развитие опорных школ на селе": итоги и планы на будущие

Министр обороны вручил награды спортсменам ЦСК – чемпионам мира по боксу

Анастасия Московчук
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления