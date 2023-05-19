Бизнес-форум "НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ" объединяет успешных предпринимателей и экспертов

Бизнес-сообщество "ZHULDYZ community" и бизнес-клуб "BHUB" объявляют о проведении масштабного бизнес-форума "НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ" в городе Актау. Мероприятие состоится 21 мая в престижном месте – RIXOS WATER WORLD AKTAU.

Главной целью форума является предоставление участникам новых инструментов и возможностей для достижения масштабных целей в бизнесе, а также создание единой платформы для партнерства и нетворкинга.



Бизнес-форум "НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ" соберет в одном месте предпринимателей, инвесторов, топ-менеджеров, фрилансеров и экспертов, а также тех, кто только начинает свой путь в предпринимательстве. Участники смогут вдохновиться выступлениями выдающихся предпринимателей и бизнесменов, таких как Бейбит Алибеков, Ларион Лян, Дана Есеева, Талгат Сакан, Адиль Тасбулатов и Аят Азимов.

Хедлайнер-форума – международный инвестор и бизнес-ангел Оскар Хартманн. За последние 10 лет Оскар Хартманн инвестировал в более чем 100 компаний, 14 из которых стали единорогами со стоимостью более $1 млрд.

Генеральным спонсором мероприятия выступает Международный автомобильный торговый дом Q4 TULPAR AUTO.

Q4 TULPAR AUTO успешно работает на автомобильном рынке с 2019 года с миссией предоставить возможность каждому стать владельцем автомобиля его мечты, который соответствует его желаниям и возможностям. На данный момент компания имеет 16 автоцентров по Казахстану и Узбекистану, а также в планах выйти на рынок Кореи, Китая, Дубая и Кыргызстана.

Главный информационный партнер форума – информационно-аналитический портал Zakon.kz.

Дата: 21.05.2023

Начало: в 10:00

Место: Rixos Water World Aktau

Для посетителей из других городов и стран предусмотрены специальные условия для проживания, а также организация перелетов и всех организационных вопросов.

По вопросам приобретения билетов и сотрудничества. По вопросам приобретения билетов и сотрудничества * - ZHULDYZ community*.