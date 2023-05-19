Токаев назвал ситуацию в Афганистане угрожающей

19 мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия – Китай", высказался о ситуации в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

"Что касается Афганистана, мы считаем, что одну из угроз безопасности и стабильности для стран региона по-прежнему представляет ситуация в этой стране", – отметил президент.

По его словам, важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Также он добавил, что буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары.

В заключении президент заявил, что необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН.

"В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Касым-Жомарт Токаев

Токаев прибыл в Китай 17 мая.

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Вечером 18 мая состоялась официальная церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай".

В рамках государственного визита Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.