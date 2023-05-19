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Сроки хранения документов в организациях планируют изменить

Сроки хранения документов в государственных и негосударственных организациях планируют изменить Фото: pexels
Министерство культуры разработало проект поправок в Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в проекте предусмотрено, что трудовые договоры в организации должны храниться 75 лет (как и ранее), но в электронном виде. Однако уточняется, что это возможно при наличии соответствующих информационных систем.

Срок хранения документов лиц, не принятых на работу, изменится с 1 года до минования надобности.

Уточнено, какие документы не входят в состав личных дел. Это справка о сдаче декларации, справка 075, справка из психических и наркологических диспансеров. Их, как и ранее, нужно хранить 5 лет.

Срок хранения заявления работников о согласии на обработку персональных данных сокращен с 5 лет до 1 года.

Расширен перечень документов, оформляемых в рамках протокола заседаний комиссий по установлению трудового стажа работников. Сюда отнесли послужные списки, справки и выписки из приказов.

Срок хранения документов о регистрации, о снятии юридических лиц с регистрационного учета, а также уставов, учредительных договоров, положений о юридических лицах изменится с 15 лет на постоянно.

Также с 1 года до 5 лет увеличится срок хранения схемы дислокации постов охраны и разрешения на установку и использование средств связи.

Ряд документов не придется хранить. В частности, это:

  • Программы маркетинговых исследований организации и документы по их выполнению.
  • Документы об оформлении представления работников к награждению.
  • Договоры и документы о медицинском и санаторно-курортном обслуживании работников.
  • Документы о введении в эксплуатацию режимного помещения.
  • Классификатор нарушений, выявляемых на объектах государственного финансового контроля.
  • Документы об изменении годовых планов организации.
  • Документы по оформлению и представлению допуска и доступа к сведениям особой важности, совершенно секретным и секретным.
  • Документы по вопросам пропускного и внутриобъектового режима организации.
  • Акты о пожарах, списки противопожарного оборудования и инвентаря и ряд других.

Проект размещен для публичного обсуждения до 31 мая 2023 года.

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Элина Черногрицкая
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