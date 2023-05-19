Сроки хранения документов в организациях планируют изменить
В частности, в проекте предусмотрено, что трудовые договоры в организации должны храниться 75 лет (как и ранее), но в электронном виде. Однако уточняется, что это возможно при наличии соответствующих информационных систем.
Срок хранения документов лиц, не принятых на работу, изменится с 1 года до минования надобности.
Уточнено, какие документы не входят в состав личных дел. Это справка о сдаче декларации, справка 075, справка из психических и наркологических диспансеров. Их, как и ранее, нужно хранить 5 лет.
Срок хранения заявления работников о согласии на обработку персональных данных сокращен с 5 лет до 1 года.
Расширен перечень документов, оформляемых в рамках протокола заседаний комиссий по установлению трудового стажа работников. Сюда отнесли послужные списки, справки и выписки из приказов.
Срок хранения документов о регистрации, о снятии юридических лиц с регистрационного учета, а также уставов, учредительных договоров, положений о юридических лицах изменится с 15 лет на постоянно.
Также с 1 года до 5 лет увеличится срок хранения схемы дислокации постов охраны и разрешения на установку и использование средств связи.
Ряд документов не придется хранить. В частности, это:
- Программы маркетинговых исследований организации и документы по их выполнению.
- Документы об оформлении представления работников к награждению.
- Договоры и документы о медицинском и санаторно-курортном обслуживании работников.
- Документы о введении в эксплуатацию режимного помещения.
- Классификатор нарушений, выявляемых на объектах государственного финансового контроля.
- Документы об изменении годовых планов организации.
- Документы по оформлению и представлению допуска и доступа к сведениям особой важности, совершенно секретным и секретным.
- Документы по вопросам пропускного и внутриобъектового режима организации.
- Акты о пожарах, списки противопожарного оборудования и инвентаря и ряд других.
Проект размещен для публичного обсуждения до 31 мая 2023 года.