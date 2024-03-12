Сроки хранения некоторых документов в организациях планируют уменьшить

Министерство культуры разработало проект поправок в Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что ненормативные правовые акты (приказы и распоряжения) руководителя организации по личному составу (о приеме (назначении, зачислении на учебу), увольнении (отчислении), перемещении следует хранить в течение 75 лет на бумажном носителе и идентичные им в электронном формате.

Разработчики планируют исключить хранение в течение 75 лет документов о наложении и снятии дисциплинарных взысканий, дискредитирующих государственную службу.

В течение пяти лет нужно будет хранить в электронном виде следующие документы по личному составу: о командировках, отпусках, поощрении, повышении квалификации, наложении и снятии дисциплинарных взысканий. Также в этот список хотят добавить приказы и распоряжения об аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях). Ранее срок их хранения составлял 75 лет.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 марта 2024 года.

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