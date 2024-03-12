Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сроки хранения некоторых документов в организациях планируют уменьшить

В Казахстане планируют сократить сроки хранения некоторых документов в организациях, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 09:10 Фото: freepik
Министерство культуры разработало проект поправок в Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что ненормативные правовые акты (приказы и распоряжения) руководителя организации по личному составу (о приеме (назначении, зачислении на учебу), увольнении (отчислении), перемещении следует хранить в течение 75 лет на бумажном носителе и идентичные им в электронном формате.

Разработчики планируют исключить хранение в течение 75 лет документов о наложении и снятии дисциплинарных взысканий, дискредитирующих государственную службу.

В течение пяти лет нужно будет хранить в электронном виде следующие документы по личному составу: о командировках, отпусках, поощрении, повышении квалификации, наложении и снятии дисциплинарных взысканий. Также в этот список хотят добавить приказы и распоряжения об аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях). Ранее срок их хранения составлял 75 лет.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 марта 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, которые столкнулись с утечкой своих персональных данных.

Читайте также

В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов
В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов и ограничения на вывоз черных металлов
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Молоток
Руководителя структурного подразделения "ОзенМунайГаза" осудили за хищение
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: