Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 мая

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В Казахстане 22 мая 2023 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты некоторых видов налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 мая 2023 года необходимо представить: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2023 года (ф. 328.00).

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (по договорам или лицензиям, оформленным в апреле 2023 года) (ф. 851.00).

Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2023 г.) (ф. 870.00). Также необходимо уплатить: НДС в ЕАЭС за апрель 2023 года;

акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС, за апрель 2023 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2023 года). Читайте также ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Включается ли в оплачиваемое рабочее время сменных работников перерыв для отдыха

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