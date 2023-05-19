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Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 мая

Срок уплаты ряда налогов истекает 22 мая Фото: freepik
В Казахстане 22 мая 2023 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты некоторых видов налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 мая 2023 года необходимо представить:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2023 года (ф. 328.00).
  •  Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (по договорам или лицензиям, оформленным в апреле 2023 года) (ф. 851.00).
  •  Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2023 г.) (ф. 870.00).

Также необходимо уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за апрель 2023 года;
  • акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС, за апрель 2023 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2023 года).

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Лариса Черненко
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