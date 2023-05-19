Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 мая
Фото: freepik
В Казахстане 22 мая 2023 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты некоторых видов налогов, сообщает Zakon.kz.
Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 мая 2023 года необходимо представить:
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за апрель 2023 года (ф. 328.00).
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (по договорам или лицензиям, оформленным в апреле 2023 года) (ф. 851.00).
- Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2023 г.) (ф. 870.00).
Также необходимо уплатить:
- НДС в ЕАЭС за апрель 2023 года;
- акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС, за апрель 2023 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в апреле 2023 года).
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