Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 апреля

Фото: freepik

В Казахстане 22 апреля 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты налогов и плат, сообщает Zakon.kz.

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