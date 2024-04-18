Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 апреля
Фото: freepik
В Казахстане 22 апреля 2024 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты налогов и плат, сообщает Zakon.kz.
Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 апреля 2024 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
- Расчет суммы авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по КПН – за 2-4 кварталы 2024 года (ф. 101.02).
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов – за март 2024 года (ф. 328.00).
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками – по договорам или лицензиям, оформленным в марте 2024 года (ф. 851.00).
- Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду – за 2024 год по объемам до 100 МРП при получении разрешения с 21 по 31 марта 2024 года (ф. 870.00).
Также нужно уплатить:
- НДС в ЕАЭС за март 2024 года;
- акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС за март 2024 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду: выкуп норматива за 2024 год по объемам до 100 МРП при получении разрешения с 21 по 31 марта 2024 года;
- плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 1 квартал 2024 года;
- плату за пользование растительными ресурсами за 1 квартал 2024 года.
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