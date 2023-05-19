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Сильные дожди и ветер: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Сильные дожди и ветер: прогноз погоды в Казахстане на выходные Фото: primeminister.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, в южных регионах с выпадением града.

Сильные дожди прогнозируют синоптики 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге, 20-22 мая – на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге республики – шквал.

По Казахстану ожидается повышение температурного фона. На северо-западе и севере в ночные часы на поверхности почвы все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.


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Анастасия Стативкина
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