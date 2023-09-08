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Сильный ветер, дожди: прогноз погоды в Казахстане на 9 сентября

сильный ветер Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", по-прежнему на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди.

"На северо-западе, севере страны – сильные дожди с грозами. Лишь на востоке республики преимущественно погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике ожидается сильный ветер. 

"На северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На востоке, в центре РК – туман", – рассказали синоптики. 

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.

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