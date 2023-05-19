В Казахстане планируют заменить иностранных специалистов собственными кадрами

Министерство труда и социальной защиты населения разработано проект постановления правительства "Об утверждении Правил организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу", сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта постановления является "замена отечественными кадрами иностранных специалистов по часто привлекаемым и дефицитным для Республики Казахстан профессиям", "непрерывный профессиональный рост, личностное развитие и самореализацию работников".



Так, в правилах говорится, что при привлечении на предприятие (организацию) иностранной рабочей силы работодатель определяет период наставничества от 6 до 12 месяцев для повышения квалификации казахстанских работников.

Наставничество осуществляется непосредственно привлекаемым иностранным работником.

За казахстанским работником, приступившим к профессиональной деятельности на предприятиях (организациях), закрепляется иностранный работник, осуществляющий наставничество.

Кандидатура наставника рассматривается на заседании и утверждается приказом руководителя государственного органа и предприятия (организации) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия на работу работника.

Не допускается закрепление за одним наставником более одного работника.

Координацию за организацией наставничества ведет заместитель первого руководителя или руководитель структурного подразделения предприятия (организации) по кадровой работе, который:

актом работодателя назначает наставника за казахстанским работником;

утверждает план и график передачи опыта и навыков;

изучает и обобщает опыт предприятия наставничества, вносит обоснованные предложения руководителю предприятия для дальнейшего совершенствования наставничества.

Руководитель кадровой работы обеспечивает контроль за выполнением плана и графика передачи опыта и навыков.

В период наставничества работник обязан:

постоянно работать над повышением своего профессионального уровня, организованности, дисциплины, овладения практическими навыками;

перенимать у наставника эффективные формы и методы работы;

следовать рекомендациям наставника при выполнении должностных обязанностей;

представлять свою работу на заседаниях для оценки промежуточных результатов сотрудничества

вносить на рассмотрение заместителю руководителя предложения по совершенствованию работы с наставником;

активно участвовать в общественной жизни коллектива;

выполнять мероприятия, предусмотренные планом наставничества.

План наставничества включает:

совместное оформление и заполнение документов;

консультации работника по вопросам профессионального становления:

обучения работе с нормативными правовыми актами, используемыми при исполнении должностных обязанностей;

овладения практическими приемами и способами качественного исполнения стратегических целей предприятия (организации);

подоглавление (ежеквартальные, полугодовые и годовые) материалы по реализации стратегического целей предприятия (организации);

профессиональные беседы с работником;

проведение анализа действующих нормативных правовых актов РК и вырабатывать предложения по применению новых технологий, используемых за рубежом;

мониторинг профессионального развития казахстанского работника;

отчет наставником и казахстанским работником о результатах наставничества (в том числе электронный) и видеоролик на заседании предприятия (за 1-ое полугодие).

Замена наставника производится в случаях:

увольнения наставника или перехода на другую работу;

отсутствия на работе наставника более двух недель по уважительной причине;

обоснованного письменного заявления наставника об освобождении его от наставничества;

обоснованного письменного заявления работника о замене наставника.

Период между освобождением наставника от наставничества и закреплением за работника нового наставника составляет не более пяти рабочих дней.

Как отмечается, эффективное наставничество осуществляется на условиях взаимной заинтересованности сторон, административного контроля за процессом наставничества и подведения промежуточных результатов сотрудничества.

За осуществление наставничества наставнику выплачивается доплата в порядке. Резерв наставников формируется кадровым работником из числа всех работающих работников, за исключением руководителя и заместителей руководителя предприятия (организации).

В пояснительной записке к документу указывается, что приглашаемые иностранные работники не передают опыт, знания, навыки отечественным кадрам, по причине получения высокого дохода и нежеланием, в связи с этим прекращать работу в Казахстане по причине замены отечественными кадрами.

"Одной из основных целей данного проекта и привлечения иностранных граждан в нашу страну является получение опыта, знаний и навыков управления у привлеченных иностранных работников с тем, чтобы в дальнейшем профессионально проводить соответствующие работы, не завися от иностранных работников", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 июня.