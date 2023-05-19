В Колумбии более двух недель ищут пропавших после авиакатастрофы детей

Ранее президент страны Густаво Петро написал в Twitter о том, что детей нашли живыми. Однако позже он удалил публикацию, так как информация еще достоверно не подтверждена, сообщает Zakon.kz.

Колумбийские военные потратили более двух недель на поиски выживших в авиакатастрофе в джунглях Амазонки, сообщает CNN.



17 мая президент Колумбии Густаво Петро написал в Twitter, что четверо детей в возрасте 13, 9, 4 и 11 месяцев нашли живыми. Но 18 мая он удалил публикацию и заявил, что информация, предоставленная ему Агентством по охране детей, не подтвердилась. Он извинился за случившееся.

"Я сожалею о случившемся. Военные силы и общины продолжат свои поиски, чтобы дать новости, которых ждет страна. В данный момент нет другого приоритета, кроме как продолжать поиски до тех пор, пока их не найдут. Жизни детей – это самое важное". Густаво Петро

Ситуация, которая могла бы стать необычной историей выживания, теперь привела в замешательство всю страну. Сообщается, что прямого контакта с детьми до сих пор нет.



Директор Колумбийского института семейного благополучия (ICBF) Астрид Касерес рассказала, что ее команда получила подтверждение "из вторых рук". Поисковые группы якобы спасли и идентифицировали детей, которые пропали без вести после крушения небольшого самолета на юге Колумбии 1 мая.

Она добавила, что "очень уверена" в том, что четверо детей найдены живыми, но ожидает дальнейших доказательств.

По данным ICBF, Колумбийские вооруженные силы в поисках пропавшей группы шли по следу из мелких предметов, таких как заколки для волос, пластиковые обертки и детские бутылочки.

Сообщается, что благодаря собаке по кличке Улисс военные обнаружили место, которое могло быть импровизированным убежищем из палок и веток. Там же офицеры нашли ножницы. Надежды найти четверых детей живыми не ослабевают.

"По имеющейся у меня информации, с ними все в порядке, мы также понимаем, что у них были очень тяжелые дни, но это дети, которые передвигались по окрестностям, и они выглядели нормально. Нам все еще не хватает того самого, самого последнего звена, которое подтвердит все наши надежды. Пока у нас не будет фотографии детей, мы не остановимся. Мы не недооцениваем полученную информацию, но мы хотим получить подтверждение". Астрид Касерес

Управление гражданской авиации Колумбии ранее сообщило, что поисковики нашли "убежище, построенное импровизированным способом из палок и листьев".



18 мая гендиректор Управления гражданской авиации Колумбии Хайро Пинеда сообщил о находке трех тел взрослых. Тела доставили в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре.



"На данный момент в город привезли тела троих подтвержденных взрослых, их пришлось поднимать на вертолетах". Хайро Пинеда

Масштабную поисковую операцию колумбийских Вооруженных сил поддержали местные коренные общины. Поиски ведут с помощью самолетов и вертолетов. С бортов с помощью громкоговорителей транслируют сообщение бабушки детей с просьбой оставаться на месте.

Никаких фотографий или видеозаписей с изображением выживших детей пока не появилось.