Колумбия приостановит экспорт угля в Израиль из-за войны в Газе

В минувшую субботу, 8 июня, президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его страна приостановит экспорт угля в Израиль из-за войны в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Петро написал в социальной сети X, что экспорт угля возобновится, только "когда геноцид в секторе Газа прекратится". Президент также опубликовал проект указа, в котором говорится, что экспорт угля возобновится только в том случае, если Израиль выполнит недавнее постановление Международного суда, в котором говорится, что Израиль должен вывести свои войска из сектора Газа.

По данным Национального статистического управления Колумбии, за первые восемь месяцев прошлого года экспорт угля в Израиль составил более 320 миллионов долларов. Это небольшая часть от общего экспорта угля страны, стоимость которого в 2023 году составила более 9 миллиардов долларов.

По данным "Американского журнала транспорта", Израиль импортирует более 50% своего угля из Колумбии и использует большую его часть для питания своих электростанций.

Отношения между двумя странами, которые когда-то были близкими военными и торговыми союзниками, ухудшаются

Петро, ​​избранный на должность в 2022 году в качестве первого левого президента Колумбии, в мае разорвал дипломатические отношения с Израилем, заявив, что не может поддерживать отношения с "геноцидным" правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Associated Press.

Оба правительства продолжают держать консульства на территориях друг друга и вести торговлю.

Колумбия уже давно зависит от Израиля в вопросах военной техники, включая штурмовые винтовки и разведывательное оборудование. Южноамериканская страна также купила более 30 истребителей у Израиля за последние три десятилетия и зависит от израильских компаний в их обслуживании.

Однако новые военные закупки были остановлены, поскольку отношения между обеими странами ухудшаются. Критики Петро заявляют, что решение президента разорвать связи с Израилем ставит под угрозу возможности безопасности Колумбии, поскольку ее Вооруженные силы борются с наркокартелями и повстанческими группировками в сельских районах страны.

Но другие приветствовали последний шаг Петра против Израиля. Глобальное энергетическое эмбарго для Палестины, правозащитная группа, которая пытается убедить страны всего мира прекратить экспорт угля и нефти в Израиль, заявила в субботу, что решение Колумбии может оказать давление на Израиль, чтобы тот изменил свою политику в секторе Газа, а также окажет давление на израильские поселения на Западном Берегу, которые полагаются на электростанции, работающие на импорте угля.

"Мы срочно призываем Южную Африку, которая обеспечивает 9% угля в Израиле, последовать примеру Колумбии", – говорится в заявлении группы, одновременно призывая другие страны со значительным экспортом энергоносителей также рассмотреть вопрос о запрете.

В отличие от предыдущих президентов Колумбии, которые поддерживали прочные связи с Израилем, Петр был откровенным критиком ближневосточной страны и первоначально отказался осудить нападение ХАМАС, которое предшествовало израильскому вторжению в сектор Газа.

7 июня 2024 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добавил израильских военных в глобальный список преступников, совершивших нарушения в отношении детей.

8 июня Армия Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась, что четверо заложников были освобождены в ходе спецоперации в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа.

