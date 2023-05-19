Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В нескольких микрорайонах Алматы в течение недели будут периодически отключать холодную воду

Ряд микрорайонов Алматы в течение недели будут периодически отключать от холодной воды Фото: Zakon.kz
В течение следующей недели несколько жилых массивов Алматы и Алматинской области планируют отключать от подачи холодного водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су", в рамках работ по строительству дорожно-транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская и Кульджинский тракт в три этапа будут выполнятся работы по выносу водоводов Д=1400 мм, 1200 мм из-под пятна строительства.

В период 1-го этапа производства работ 21 мая с 22:00 до 09:00 23 мая  холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории:

  • Турксибского района, в мкр."Нуршашкан", мкр. Кайрат;
  • Талгарского района Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;

в том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", "Nomad City", "Tomarix City", "Бесагаш", коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).

С 23:00 24 мая до 9:00 26 мая без воды останется ЖК "Nomad City".

В рамках выполнения завершительного 3-го этапа работ с 22:00 28 мая до 09:00 30 мая воды не будет по следующим адресам:

  • Турксибский район, в мкр. "Нуршашкан", мкр. Кайрат;
  • Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;
  • в том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", "Nomad City", "Tomarix City", "Бесагаш", коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в Казахстане подорожали питьевая и минеральная вода.


Читайте также

Коронавирус стал причиной 15 млн избыточных смертей по всему миру – ВОЗ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в субботу

В Минздраве ответили депутату на предложение о возврате казахстанцам средств ОСМС

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления