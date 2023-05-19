В нескольких микрорайонах Алматы в течение недели будут периодически отключать холодную воду

В течение следующей недели несколько жилых массивов Алматы и Алматинской области планируют отключать от подачи холодного водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су", в рамках работ по строительству дорожно-транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская и Кульджинский тракт в три этапа будут выполнятся работы по выносу водоводов Д=1400 мм, 1200 мм из-под пятна строительства.

В период 1-го этапа производства работ 21 мая с 22:00 до 09:00 23 мая холодной воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории:

Турксибского района, в мкр."Нуршашкан", мкр. Кайрат;

Талгарского района Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;

в том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", "Nomad City", "Tomarix City", "Бесагаш", коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).

С 23:00 24 мая до 9:00 26 мая без воды останется ЖК "Nomad City".

В рамках выполнения завершительного 3-го этапа работ с 22:00 28 мая до 09:00 30 мая воды не будет по следующим адресам:

Турксибский район, в мкр. "Нуршашкан", мкр. Кайрат;

Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;

в том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", "Nomad City", "Tomarix City", "Бесагаш", коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в Казахстане подорожали питьевая и минеральная вода.



