Два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды
В распространяемом сообщении сказано, что из-за строительства развязки на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом работы будут выполняться в три этапа.
Первый этап. 9 октября с 00:00 до 22:00 10 октября подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные по следующим адресам:
- Турксибский район, мкр. Кайрат, мкр. Нуршашкан.
- Медеуский район, ЖК Medey City, Family Comfort.
- Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау" "Бесагаш", "Hayat Apartaments" "Ashyq Tobe".
- Коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).
- Ожидается понижение давления воды на сетях мкр. Атырау –1, 2, 3.
Второй этап. С 00:00 12 октября до 22:00 13 октября без воды останутся следующие потребители:
- Турксибский район, ЖК Nomad City.
- Медеуский район, ЖК Medey City, Family Comfort.
- Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау" "Бесагаш", "Hayat Apartaments", "Ashyq Tobe".
- Коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).
- Ожидается понижение давления воды на сетях мкр. Атырау – 1, 2, 3.
В рамках выполнения завершительного третьего этапа работ с 00:00 16 октября до 22:00 17 октября водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- Турксибский район, в мкр. Нуршашкан, ЖК Nomad City.
- Талгарский район Алматинской области, "Аспан Сити".
Вчера, 5 октября 2023 года, в Алматы открыли тоннельную часть ул. Бухтарминская с четырехполосным движением по транспортной развязке на пересечении ул. Бухтарминской с Кульджинским трактом.
На сегодняшний день в рамках данного проекта выполнены работы по строительству пролетного строения эстакады по Кульджинскому тракту, тоннельной части по ул. Бухтарминская, съездов и примыканий, что увеличит пропускную способность данного транспортного узла.
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Согласно проекту, полное завершение строительства данной развязки запланировано на конец октября 2023 года.